Спорт ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Реал Мадрид - Ливерпуль: где смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

2018-05-26 20:25 421

 

В субботу, 26 мая, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанский клуб может в третий раз подряд завоевать европейский трофей, а мерсисайдцы впервые за 11 лет дошли до финала престижного турнира.

 

    ЦИФРЫ И ФАКТЫ
  • Это будет 16-й финал Кубка/Лиги чемпионов для мадридского "Реала" и это рекордный показатель в истории соревнования.
  • Также "бланкос" побеждали в турнире рекордные 12 раз, проиграв лишь в 1962 ("Бенфике"), 1964 ("Интеру") и 1981 ("Ливерпулю") годах.
  • Для "Ливерпуля" это будет восьмое появление в финале КЧ/ЛЧ - на три больше, чем у любой другой английской команды.
  • "Красные" проиграли только два из семи финалов соревнования: "Ювентусу" в 1985 году и "Милану" в 2007 году.
  • "Реал" может стать первой командой, победившей в турнире трижды подряд, после "Баварии" (1974-1976)
  • Этот финал - повторение решающего матча Кубка чемпионов в 1981 году, в котором "Ливерпуль" победил "Реал" 1:0 благодаря голу Алана Кеннеди.
  • Это будет шестая встреча "Реала" и "Ливерпуля" во всех соревнованиях: первые три выиграли мерсисайдцы с общим счетом 6:0, а крайние две - в активе мадридцев с общим счетом 4:0.
  • Криштиану Роналду - рекордсмен по количеству голов в финалах ЛЧ (4).
  • Ни один из нынешних игроков "Ливерпуля" не играл в финале ЛЧ.
  • Зинедин Зидан может стать первым тренером, который победил в турнире трижды подряд.
  • Юрген Клопп проиграл пять из шести крупных финалов в своей карьере (дважды в Кубке Германии и по одному разу в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке Лиги), выиграв только Кубок Германии-2012 вместе с дортмундской "Боруссией".

Еще новости в разделе "Спорт"

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Реал Мадрид - Ливерпуль: где смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

2018-05-26 20:25 421

"Неприятное занятие": Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов

2018-05-26 13:30 1154

Реал Мадрид – Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

2018-05-26 12:00 1409

Зидан ответил на вопрос про обмен Салаха на Роналду

2018-05-26 10:30 1097
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Реал Мадрид - Ливерпуль: где смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов 2018-05-26 20:25 421
"Неприятное занятие": Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов 2018-05-26 13:30 1154
Реал Мадрид – Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов 2018-05-26 12:00 1409
Зидан ответил на вопрос про обмен Салаха на Роналду 2018-05-26 10:30 1097

Лента

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 20:25 Реал Мадрид - Ливерпуль: где смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов
фото 18:17 «Фото запрещены»: Павелко с кубком Лиги Чемпионов поселился на балконе на Прорезной
15:00 Лета не будет, погода испортит украинцам настроение: кому ждать удара
14:30 Трамп считает, что встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться
14:00 "Киевский метрополитен" обнародовал график работы в день финала Лиги чемпионов
13:30 "Неприятное занятие": Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов
13:00 "Не должны игнорировать": капитан "Реала" поддержал Украину в войне с Россией
12:30 НБУ поставил точку в истории с запретом WebMoney в Украине
12:00 Реал Мадрид – Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
11:30 Порядок в Киеве охраняют десять тысяч силовиков