2018-05-26 20:25 421

В субботу, 26 мая, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанский клуб может в третий раз подряд завоевать европейский трофей, а мерсисайдцы впервые за 11 лет дошли до финала престижного турнира.

Это будет 16-й финал Кубка/Лиги чемпионов для мадридского "Реала" и это рекордный показатель в истории соревнования.

Также "бланкос" побеждали в турнире рекордные 12 раз, проиграв лишь в 1962 ("Бенфике"), 1964 ("Интеру") и 1981 ("Ливерпулю") годах.

Для "Ливерпуля" это будет восьмое появление в финале КЧ/ЛЧ - на три больше, чем у любой другой английской команды.

"Красные" проиграли только два из семи финалов соревнования: "Ювентусу" в 1985 году и "Милану" в 2007 году.

"Реал" может стать первой командой, победившей в турнире трижды подряд, после "Баварии" (1974-1976)

Этот финал - повторение решающего матча Кубка чемпионов в 1981 году, в котором "Ливерпуль" победил "Реал" 1:0 благодаря голу Алана Кеннеди.

Это будет шестая встреча "Реала" и "Ливерпуля" во всех соревнованиях: первые три выиграли мерсисайдцы с общим счетом 6:0, а крайние две - в активе мадридцев с общим счетом 4:0.

Криштиану Роналду - рекордсмен по количеству голов в финалах ЛЧ (4).

Ни один из нынешних игроков "Ливерпуля" не играл в финале ЛЧ.

Зинедин Зидан может стать первым тренером, который победил в турнире трижды подряд.