Мир Ким Чен Ын твердо намерен встретиться с Трампом

2018-05-27 13:30 1176

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за его усилия по подготовке саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Лидер КНДР Ким Чен Ын твердо намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщило государственное северокорейское агентство ЦТАК по итогам переговоров между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Уважаемый высший руководитель поблагодарил за старания президента Мун Чжэ Ина, который приложил большие усилия к саммиту глав КНДР и США, назначенному на 12-е июня, и выразил свою твердую волю к саммиту глав КНДР и США. Высший руководитель предложил и в будущем активно сотрудничать для улучшения отношений между КНДР и США и установления постоянной и прочной мирной системы на Корейском полуострове", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсудили ядерное разоружение Корейского полуострова. Они намерены совместно приложить усилия к денуклеаризации.

"Главы Севера и Юга договорились открыть 1-го июня межкорейские переговоры на высоком уровне и продвигать ускоренными темпами отраслевые переговоры, включая переговоры военных властей и переговоры Красных Крестов", – сообщило агентство ЦТАК.

Это уже вторая встреча лидеров Северной и Южной Кореи в 2018 году. Она прошла 26 мая в демилитаризованной деревне Пханмунджом.

24 мая глава Белого дома отказался от переговоров с лидером КНДР из-за его заявлений, которые содержали "огромный гнев и открытую враждебность".

25 мая заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ки Гван назвал такое решение неожиданным и заверил, что Пхеньян "готов уделить время для переговоров с американской стороной".

В тот же день Трамп назвал это "прекрасным заявлением" и сообщил о возобновлении консультаций с КНДР.

До этого власти Северной Кореи жаловались, что США хотят добиться от страны ликвидации ядерного оружия. В Пхеньяне это назвали неприемлемым условием. Глава Белого дома также предупреждал, что Ким Чен Ын, отказавшись от сделки с США, может повторить судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи.