Украина На Донбассе разгромили пункт террористов: много жертв

2018-05-27 10:30 1446

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 26 мая украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт российско-террористических войск.

В результате адекватного ответа сил ВСУ на обстрелы украинских позиций было убито четыре врага, еще пятерых удалось ранить. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались на луганском, донецком и мариупольском направлениях.

Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них два раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население.

В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых", - сказано в сообщении.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

Во время боевых действий прошедшие сутки погиб один и получили ранения четыре украинских военнослужащих.

На днях два военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих.