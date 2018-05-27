Украина На Донбассе разгромили пункт террористов: много жертв

2018-05-27 10:30 1446

 

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 26 мая украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт российско-террористических войск.

В результате адекватного ответа сил ВСУ на обстрелы украинских позиций было убито четыре врага, еще пятерых удалось ранить. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались на луганском, донецком и мариупольском направлениях.

Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них два раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население.

В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых", - сказано в сообщении.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

Во время боевых действий прошедшие сутки погиб один и получили ранения четыре украинских военнослужащих.

На днях два военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих.

 

Еще по теме

На Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта - Хуг

2018-05-24 19:30 2304

Порошенко рассказал, как будут использовать Javelin на Донбассе

2018-05-23 16:30 1566

КАРТА Обострение на Донбассе: боевики 55 раз обстреляли ВСУ, есть жертвы и пострадавшие

2018-05-22 12:45 1367

Песков раскрыл детали разговора Путина и Меркель о миротворцах на Донбассе

2018-05-21 17:00 10370

Еще новости в разделе "Украина"

ВАЖНО! Троица 2018: история, традиции и приметы Пятидесятницы

2018-05-27 15:00 2355

Субсидии придется вернуть: в Кабмине решили окончательно добить украинцев

2018-05-27 14:30 3546

Украинцам в два раза подняли налог на недвижимость

2018-05-27 12:30 1884

В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров"

2018-05-27 11:00 1251
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ВАЖНО! Троица 2018: история, традиции и приметы Пятидесятницы 2018-05-27 15:00 2355
Субсидии придется вернуть: в Кабмине решили окончательно добить украинцев 2018-05-27 14:30 3546
Украинцам в два раза подняли налог на недвижимость 2018-05-27 12:30 1884
В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров" 2018-05-27 11:00 1251

Лента

ВАЖНО! 15:00 Троица 2018: история, традиции и приметы Пятидесятницы
14:30 Субсидии придется вернуть: в Кабмине решили окончательно добить украинцев
14:00 Роналду заявил, что Лигу чемпионов нужно переименовать
13:30 Ким Чен Ын твердо намерен встретиться с Трампом
12:30 Украинцам в два раза подняли налог на недвижимость
фото 12:00 В сети показали, во что ливерпульцы превратили парк Шевченко
11:30 Финал Лиги чемпионов: фанат выбежал на поле, чтобы не дать забить Роналду
11:00 В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров"
10:30 Эрдоган рассказал, какими скидками на газ Россия купила Турцию
10:30 На Донбассе разгромили пункт террористов: много жертв