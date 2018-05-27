Украина ВАЖНО! Троица 2018: история, традиции и приметы Пятидесятницы

2018-05-27 15:00 2355

В воскресенье, 27 мая, православные христиане отмечают День Святой Троицы, который припадает на 50 день после Пасхи (день Пятидесятницы).

В Украине это не только один из главных церковных праздников, но еще и государственный выходной. Поскольку Троица выпадает на выходной день, то следующий за ним понедельник (в этом году 28 мая, - ред.) также объявлен выходным днем.

День святой Троицы относиться к двенадцати самым большим христианским праздникам. Понятие Троицы является символом образа Бога - Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух святой. Также этот праздник называют Зеленые святки или Зеленое воскресенье.

Считается, что Троица это "день рождения" церкви, то есть именно в этот день избранные Богом ученики были наделены особой силой и начали проповедовать Евангелие среди людей, нести весть об Иисусе.

Редакция MIGnews.com.ua решила выяснить, почему начали праздновать Троицу, и какие основные традиции и запреты этого праздника.

История Дня Святой Троицы

Согласно верованию, в этот день, как и обещал перед Вознесением Иисус Христос, на Апостолов сошел Святой Дух. Явился он в виде огненных языков и в трех ипостасях - Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух - святая троица, которая является основой христианского вероучения. Сначала раздался сильный шум с неба, как бы от сильного ветра, и этим шумом наполнился дом, в котором находились апостолы. И они увидели как бы разделяющиеся языки огня, и по одному огненному языку почило на каждом из апостолов. Пламя и наделило божьих учеников знаниями разных языков и возможностью нести весть об Иисусе людям и проповедовать Евангелие. При этом огонь является еще и символом очищения и освящения души.

"Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам", - сказал им Иисус накануне своего вознесения на небо.

Обычаи Дня Святой Троицы

Готовится к празднику нужно заблаговременно - убраться в доме и во дворе, украсить жилье, в том числе и пол, зеленью - цветами и ветками деревьев. Существует мнение, что растения символизируют достаток, хороший урожай, здоровье, продолжительность жизни, а также защищают дом от воздействия злых сил.

В День Святой Троицы принято встречаться с родными и ходить на службу в церковь. А вот в субботу перед праздником нужно сходить на кладбище и помянуть усопших.

Согласно обычаю, в День Святой Троицы нужно готовить блюда из зелени, например, салаты.

Наши преки верили, что в этот день просыпались русалки и водяные. Для того, чтобы их отпугать, вдоль берега водоемов разжигали костры, водили хороводы и пели песни.

Праздновать Троицу принято в течение трех дней - Зеленого воскресения, Клечального понедельника и Богодухового дня.

Традиции и запреты Дня Святой Троицы:

- в День Святой Троицы принято заготавливать чаи на зиму, ведь есть поверье, что в этот день все растения наделены особой целебной силой;

- считается, что с этого дня начинается настоящее лето;

- если в День Святой Троицы идет дождь, то это к хорошей погоде в течение всего года, щедрому урожаю и множестве грибов;

- если девушка, собирая травы, услышит, как кукует кукушка, она может спросить, когда выйдет замуж. Сколько раз прокукует кукушка - столько лет и ждать свадьбы;

- в этот день принято пускать венки на реке, таким образом девушки пытаются узнать свою судьбу на дальнейший год (однако церковь запрещает гадать в этот праздник, - ред.);

- считается, что выпавшая на Троицу роса поможет сохранить молодость и красоту, поэтому девушкам рекомендовали ею умываться;

- зелень, которой украшают жилье, потом нужно будет сжечь - выбрасывать ее запрещено.

- запрещено заниматься домашними делами, шить и работать в огороде (поскольку в этот день вспоминают умерших, - ред.);

- в этот день запрещено купаться в водоемах. Считается, что на Троицу в реках и озерах резвятся русалки, которые могут затянуть человека в свои сети и больше не отпустить;

- также категорически запрещено венчаться. Согласно народному поверью, если в этот день создать семью, то всю жизнь супругов в паре будет сопровождать кто-то третий.