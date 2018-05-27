Спорт Финал Лиги чемпионов: фанат выбежал на поле, чтобы не дать забить Роналду

2018-05-27 11:30 1401

 

На последних минутах финального матча Лиги чемпионов 2018 года между клубами Реал Мадрид и Ливерпуль, который проходил на НСК Олимпийский в столице Украины, на поле выбежал футбольный болельщик.

Сообщается, что фанату удалось прорваться на поле на 93-ей минуте матча, однако за считаные секунды его схватили дежурные стюарды.

Примечательно, что данный инцидент произошел именно во время опасной атаки Реала, когда с мячом на штрафную территорию зашел Криштиану Роналду. Ему тогда так и не удалось забить гол.

 

 

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