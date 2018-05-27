Украина Украинцам в два раза подняли налог на недвижимость

2018-05-27 12:30 1878

 

При избытке квардратных метров в Украине нужно платить налог. Жителям страны уже начали приходить платежки от Государственной фискальной службы.

Налог на недвижимость касается только тех, у кого в собственности находятся большие квартиры и дома, пишет UAINFO.

Так, не должны платить владельцы квартир площадью до 60 кв. м, а также домов площадью до 120 кв. м. Если в собственности есть и дом, и квартира, их общий метраж не должен превышать 180 кв. м.

В 2018 году надо заплатить налог на недвижимость, исходя из минимальной зарплаты на 1 января 2017 – 3200 гривен. Власть на местах решает, какую часть от этой суммы придется отдать за «лишние метры», но не более 1,5%.

Уже три года жительница Бобрицы Екатерина Балан платит налог за свой дом. Женщина не ждет платежки, которую присылают ежегодно с мая по июль, а самостоятельно вводит данные в онлайн-систему, которую организовала местная власть.

«У нас 160 кв. м, за которые я должна заплатить. Получается 22,4 гривни за один квадратный метр, я заплатила 3600 гривен», – говорит Балан.

Налог на недвижимость – это распространенная европейская практика, говорит председатель комитета по обучению союза специалистов недвижимости Украины Лариса Ставинога. Средства идут в местный бюджет. Но в Украине сумма зависит от размера минимальной зарплаты, а она ежегодно растет.

«Вроде, он и небольшой, этот налог, но очень резко поднялся, причем в два раза. И когда есть коммунальные платежи, налог на землю, налог на недвижимость… Простому обывателю это все тяжело», – считает Ставинога.

У тех, кто получил платежки есть 60 дней на уплату налога.

«В случае неуплаты в срок 60 дней, до 30 дней – штраф 10%, более 30 дней – 20% процентов штрафная санкция от рассчитанной суммы налога», – отмечает начальник управления администрирования имущественных налогов и сборов Департамента для физических лиц ГФС Украины Владислав Павлов.

А вот тех, кому счет не пришел, штрафовать не должны.

Кроме того, 25 тысяч грн должны заплатить состоятельные украинцы, владельцы элитной недвижимости, общая площадь которой превышает 300 кв. м для квартиры и 500 кв. м для частных домов.

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