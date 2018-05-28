Политика В Пентагоне ответили на обвинения Китая в начале военного вторжения

2018-05-28 15:16 640

В Пентагоне ответили на обвинения властей Китая в незаконном нарушении морских границ, которое можно рассматривать, как прямое военное вторжение.

Представитель пресс-службы оборонного ведомства Кристофер Логан заявил, что корабли ВМС США действуют в Южно-Китайском море в рамках международного законодательства о свободе судоходства.

"Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море. Все действия выполняются в соответствии с международным законодательством и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где разрешено законом", − уеряет Логан.

По его словам, детали действий флота будут раскрыты в ежегодном отчете о плаваниях в соответствии с принципами свободы судоходства.

Напомним, ранее Минобороны Китая обвинило корабли ВМС США во вторжении в его территориальные воды в районе спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.