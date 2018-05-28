Мир фото Израиль отгораживается от сектора Газа уникальным морским барьером

2018-05-28 14:15 633

Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

"Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю", - сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter.

По словам Либермана, благодаря морскому барьеру, "ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

Напомним, барьер будет ввнешне похож на большой волнорез, это придаст ему устойчивости к условиям морской среды. Технически он будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора.

Решение о возведении морского барьера было принято после операции Нерушимая скала 2014 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по морю.