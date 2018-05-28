Мир фото Израиль отгораживается от сектора Газа уникальным морским барьером

2018-05-28 14:15 633

Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

"Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю", - сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter.

По словам Либермана, благодаря морскому барьеру, "ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

Напомним, барьер будет ввнешне похож на большой волнорез, это придаст ему устойчивости к условиям морской среды. Технически он будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора.

Решение о возведении морского барьера было принято после операции Нерушимая скала 2014 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по морю.

Еще по теме

Эрдогана взбесил перенос посольства в Иерусалим - отозвал послов из США и Израиля

2018-05-15 12:13 1791

США заблокировали заявление Совбеза ООН по конфликту вокруг Иерусалима

2018-05-15 10:14 1590

Сегодня пройдет заседание Совбеза ООН по конфликту в секторе Газа

2018-05-15 09:42 1608

Кто такая певица Нетта Барзилай, или Что известно о победителе Евровидения-2018 из Израиля

2018-05-13 12:00 4882

Еще новости в разделе "Мир"

Моравецкий: "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО

2018-05-28 19:00 486

Врачи выяснили, как можно избежать развития 12 видов злокачественных опухолей

2018-05-28 14:43 642

фото Израиль отгораживается от сектора Газа уникальным морским барьером

2018-05-28 14:15 633

Во Франции выдвинули обвинения юным хакерам, взломавшим YouTube

2018-05-28 12:45 661
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Моравецкий: "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО 2018-05-28 19:00 486
Врачи выяснили, как можно избежать развития 12 видов злокачественных опухолей 2018-05-28 14:43 642
фото Израиль отгораживается от сектора Газа уникальным морским барьером 2018-05-28 14:15 633
Во Франции выдвинули обвинения юным хакерам, взломавшим YouTube 2018-05-28 12:45 661

Лента

19:30 Порошенко: "Джавелины" будут использованы только в случае провокаций
19:00 Моравецкий: "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО
18:30 В Киев приехал легендарный Элтон Джон
18:00 Появились фото машины, которую раздавил пассажирский поезд "Одесса-Киев"
17:30 Фанаты "Черноморца" избили тренера после вылета команды в первую лигу
17:05 Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве
16:30 Финал Лиги чемпионов: Украину посетило более 30000 болельщиков
15:45 Из-за массовых отравлений детей газом в школах Киева введут жесткий режим
15:16 В Пентагоне ответили на обвинения Китая в начале военного вторжения
14:43 Врачи выяснили, как можно избежать развития 12 видов злокачественных опухолей