Мир Врачи выяснили, как можно избежать развития 12 видов злокачественных опухолей

2018-05-28 14:43 645

Эксперты Всемирного фонда исследований рака сообщили в своем новом докладе, что питание и здоровый образ жизни помогут предотвратить появление злокачественных опухолей.

Согласно выводам ученых, избыток массы тела связан с раком печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.

В докладе представлен ряд рекомендаций, позволяющих избежать развития злокачественных опухолей.

По словам исследователей, необходимо поддерживать высокий уровень физической активности, соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов.

Кроме того, важно ограничить потребление жирной пищи, фастфуда, полуфабрикатов, красного мяса и сахара. Специалисты также советуют отказаться от алкоголя и пищевых добавок.

Одна из сотрудниц фонда доктор Джиота Митроу подчеркнула, что рекомендации по профилактике онкологических заболеваний "все вместе работают как модель борьбы с раком".

"Люди могут доверять этим советам, так как они основаны на фактических данных, которые последовательно подтверждались в течение десятилетий", − заявила она.

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