Курьезы Голосовой помощник Amazon Echo передал разговор своего владельца постороннему

2018-05-29 11:42 694

Голосовой помощник Alexa на устройстве Amazon Echo записал частный разговор владельца и передал его постороннему лицу. Как сообщил телеканал CBS, по словам жительницы штата Орегон, сотрудник ее мужа получил на свой смартфон запись их разговора, который явно не предназначался для посторонних.

Мужчина предупредил ее, что "умные" устройства в ее доме могли быть взломаны.

Женщина связалась с компанией Amazon, чтобы получить объяснения. В компании объяснили случившееся маловероятным стечением обстоятельств.

По версии компании, устройство зафиксировало в разговоре слово, похожее на Alexa, записало его, а затем посчитало, что запись нужно отправить одному из телефонных контактов, которым оказался сотрудник мужа жительницы Орегона.

Женщина отметила, что у нее дома установлены устройства от Amazon, которые контролируют температуру, свет, систему безопасности, но после инцидента она их отключила.

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Голосовой помощник Amazon Echo передал разговор своего владельца постороннему 2018-05-29 11:42 694
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