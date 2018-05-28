Спорт Финал Лиги чемпионов: Украину посетило более 30000 болельщиков

2018-05-28 16:30 504

Сотрудники Госпогранслужбы по состоянию на 28 мая оформили на выезд из страны более 30 500 участников и болельщиков финала Лиги чемпионов.

В Украине побывали более 30 тысяч болельщиков и участников финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает ГПСУ.

Отмечается, что как и прибытие, их оформление на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.

Также большое количество болельщиков выбыло через автомобильные пункты пропуска автобусами, автомобилями, небольшими организованными группами через западный участок границы.

"Сотрудники Госпогранслужбы оформили на выезд из страны более 30 500 участников и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА", - сообщили в ведомстве.

Ранее председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что за время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в полицию поступило 71 обращения иностранных граждан, из них 20 имеют признаки уголовного преступления.