Спорт Финал Лиги чемпионов: Украину посетило более 30000 болельщиков

2018-05-28 16:30 504

 

Сотрудники Госпогранслужбы по состоянию на 28 мая оформили на выезд из страны более 30 500 участников и болельщиков финала Лиги чемпионов.

В Украине побывали более 30 тысяч болельщиков и участников финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает ГПСУ.

Отмечается, что как и прибытие, их оформление на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.

Также большое количество болельщиков выбыло через автомобильные пункты пропуска автобусами, автомобилями, небольшими организованными группами через западный участок границы.

"Сотрудники Госпогранслужбы оформили на выезд из страны более 30 500 участников и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА", - сообщили в ведомстве.

Ранее председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что за время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в полицию поступило 71 обращения иностранных граждан, из них 20 имеют признаки уголовного преступления.

Еще по теме

Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве

2018-05-28 17:05 594

Нацполиция назвала число пострадавших за время финала Лиги чемпионов иностранцев

2018-05-28 08:41 915

Роналду заявил, что Лигу чемпионов нужно переименовать

2018-05-27 14:00 2918

Финал Лиги чемпионов: фанат выбежал на поле, чтобы не дать забить Роналду

2018-05-27 11:30 2960

Еще новости в разделе "Спорт"

Фанаты "Черноморца" избили тренера после вылета команды в первую лигу

2018-05-28 17:30 540

Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве

2018-05-28 17:05 594

Финал Лиги чемпионов: Украину посетило более 30000 болельщиков

2018-05-28 16:30 504

Роналду заявил, что Лигу чемпионов нужно переименовать

2018-05-27 14:00 2918
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Фанаты "Черноморца" избили тренера после вылета команды в первую лигу 2018-05-28 17:30 540
Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве 2018-05-28 17:05 594
Финал Лиги чемпионов: Украину посетило более 30000 болельщиков 2018-05-28 16:30 504
Роналду заявил, что Лигу чемпионов нужно переименовать 2018-05-27 14:00 2918

Лента

19:30 Порошенко: "Джавелины" будут использованы только в случае провокаций
19:00 Моравецкий: "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО
18:30 В Киев приехал легендарный Элтон Джон
18:00 Появились фото машины, которую раздавил пассажирский поезд "Одесса-Киев"
17:30 Фанаты "Черноморца" избили тренера после вылета команды в первую лигу
17:05 Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве
16:30 Финал Лиги чемпионов: Украину посетило более 30000 болельщиков
15:45 Из-за массовых отравлений детей газом в школах Киева введут жесткий режим
15:16 В Пентагоне ответили на обвинения Китая в начале военного вторжения
14:43 Врачи выяснили, как можно избежать развития 12 видов злокачественных опухолей