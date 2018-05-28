Украина Появились фото машины, которую раздавил пассажирский поезд "Одесса-Киев"

2018-05-28 18:00 567

 

В понедельник, 28 мая в Одесской области в результате выезда авто на железнодорожный переезд, несмотря на работающие визуальные и звуковые указатели дорожной сигнализации, - произошло столкновение легковой машины с поездом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Авария произошла в 8:15 на перегоне Абамеликово – Кодыма. Водитель автомобиль Nissan при включенной световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом №764 сообщением Одесса – Киев.

"По предварительной информации, в результате ДТП пассажирка автомобиля, двое детей, находившихся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован", - указано в опубликованном сообщении.

На место аварии вызвана скорая помощь, полицию и военизированную охрану "Укрзализныци". На месте работает комиссия регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", а также правоохранители. Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается.

Поезд №764 Одесса – Киев задержан на 33 минуты и поезд №25 Одесса – Яремче на 1:00. Железнодорожный пассажирский состав ехал со скоростью 115 км/ч.

Как сообщили в ГУНП в Одесской области, выяснилось, что в результате аварии погибла 26-летняя пассажирка. Еще три человека, двое из которых – дети 2 и 9 лет, доставили в Кодымскую центральную районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Следствие продолжается.

Еще по теме

Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве

2018-05-28 17:05 594

Полиция разогнала акцию, где фанам предлагали фото с «Павелко» и кубком ЛЧ

2018-05-24 18:29 3092

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к финалу Лиги чемпионов

2018-05-23 20:30 2789

В Сеть попало фото 15-летней Меган Маркл около Букингемского дворца

2018-05-22 08:09 4294

Еще новости в разделе "Украина"

В Киев приехал легендарный Элтон Джон

2018-05-28 18:30 447

Появились фото машины, которую раздавил пассажирский поезд "Одесса-Киев"

2018-05-28 18:00 567

Из-за массовых отравлений детей газом в школах Киева введут жесткий режим

2018-05-28 15:45 1893

Пропавший во время боя на Донбассе морпех сумел вернуться к своим

2018-05-28 11:44 872
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киев приехал легендарный Элтон Джон 2018-05-28 18:30 447
Появились фото машины, которую раздавил пассажирский поезд "Одесса-Киев" 2018-05-28 18:00 567
Из-за массовых отравлений детей газом в школах Киева введут жесткий режим 2018-05-28 15:45 1893
Пропавший во время боя на Донбассе морпех сумел вернуться к своим 2018-05-28 11:44 872

Лента

19:30 Порошенко: "Джавелины" будут использованы только в случае провокаций
19:00 Моравецкий: "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО
18:30 В Киев приехал легендарный Элтон Джон
18:00 Появились фото машины, которую раздавил пассажирский поезд "Одесса-Киев"
17:30 Фанаты "Черноморца" избили тренера после вылета команды в первую лигу
17:05 Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве
16:30 Финал Лиги чемпионов: Украину посетило более 30000 болельщиков
15:45 Из-за массовых отравлений детей газом в школах Киева введут жесткий режим
15:16 В Пентагоне ответили на обвинения Китая в начале военного вторжения
14:43 Врачи выяснили, как можно избежать развития 12 видов злокачественных опухолей