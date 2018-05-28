Политика Грузия и Украина являются особо ценными партнерами НАТО, поддержка которых будет продолжена, - Столтенберг

2018-05-28 22:00 1320

 

НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине

 Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.

"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", – сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнерами НАТО.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Украина и Грузия должны стать членами альянса так быстро, как это возможно.

"Приоритетом польской политики является поддержка Украины и Грузии. По нашему убеждению, эти обе страны пытаются как можно лучше выполнять свои обязательства в рамках сотрудничества с НАТО. Мы убеждены, что как Украина, так и Грузия должны как можно скорее вступить в НАТО", – подчеркнул Блащак.

Он добавил, что НАТО должно принять положительное решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО, который рассматривался еще 10 лет тому назад в Бухаресте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине сосредоточиться на реформах, указав, что перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего.

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