Спорт Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве

2018-05-28 17:05 594

Отмечается, что иностранные болельщики были вынуждены спать в таких условиях из-за высоких цен на жилье.

Сеть шокировал снимок иностранных болельщиков «Ливерпуля», спящих на полу железнодорожного вокзала Киева. Его обнародовал в Facebook Вадим Плачинда. «Цитата одного из болельщиков «Ливерпуля»: «Это краткосрочный доход, но стратегически неправильно - люди не будут задерживаться или возвращаться, потому что будут чувствовать, что их здесь обманывают». И добавить нечего», - написал он.

Ранее сообщалось, все киевские отели в желании нажиться на туристах во время финала Лиги чемпионов взвинтили цены до невиданных высот. Некоторые гостиницы подняли стоимость номеров в сотню раз.