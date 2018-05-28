Украина В Киев приехал легендарный Элтон Джон

2018-05-28 18:30 444

 

Британский певец принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со СПИДом в Украине.

Британский певец, основатель СПИД-Фонда Элтон Джон в понедельник, 28 мая, приехал в Киев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что певец около трех часов провел на территории творческого и культурного пространства Арт-завод платформа, где прошел специальный Кураж базар, в рамках которого организована информационная благотворительная акция День с Элтоном Джоном. Цель акции - профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом в Украине.

По информации Фонда Елены Пинчук, исполнитель провел встречу с украинскими борцами против СПИДа и пообщался с ВИЧ-положительными людьми.

Ранее СМИ сообщали, что Элтон Джон собирается прекратить концертные выступления и уйти со сцены после 50-летней карьеры.

 

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