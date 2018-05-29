Политика Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями

2018-05-29 15:13 388

Евросоюз принял решение о внедрении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на президентских выборах на очередной срок диктатора Николаса Мадуро.

Как говорится в заявлении глав МИД стран Евросоюза, венесуэльским чиновникам, вошедшим в санкционный список, будет запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы будут заморожены. Сам список будет обнародован в июне.

"ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами, для принятия дополнительных целенаправленных ограничительных мер", - уточняется в заявлении министров.

ТРАМП ПООБЕЩАЛ ДИКТАТОРУ МАДУРО БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ САНКЦИИ

Также сообщается, что Совет ЕС по иностранным делам выдвинул требование провести в Венесуэле новые выборы, соответствующие международным демократическим стандартам. Санкции никак не затронут страдающее от глубокого экономического кризиса население страны.

Ранее верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что выборы президента, которые прошли в Венесуэле, были проведены с серьезными нарушениями и не соответствуют принятым международным стандартам. Санкции в связи с выборами усилили и США. Также представители шести стран G20 заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле.

МАДУРО ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ - ОСТАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ ДО 2025 ГОДА

Еще по теме

Евросоюз продлил жесткие санкции против режима Асада и его сторонников

2018-05-29 08:10 741

Трамп пообещал неугодному США диктатору Мадуро беспрецедентные санкции

2018-05-23 12:43 1139

Диктатор Мадуро победил на выборах - остается президентом Венесуэлы до 2025 года

2018-05-21 14:45 1591

Трамп приказал готовить план введения новых санкций в отношении России

2018-05-17 13:16 1225

Еще новости в разделе "Политика"

Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны

2018-05-29 16:30 87

Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями

2018-05-29 15:13 388

Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore

2018-05-29 13:44 581

В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии

2018-05-29 12:43 602
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны 2018-05-29 16:30 87
Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями 2018-05-29 15:13 388
Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore 2018-05-29 13:44 581
В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии 2018-05-29 12:43 602

Лента

16:30 Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны
15:46 Обострение в секторе Газа: По Израилю нанесли самый мощный артудар с 2014 года
15:13 Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями
14:45 В Киеве от агрессивной формы ботулизма погибла женщина
14:16 В Киеве сожгли машину помощника скандального нардепа-радикала Игоря Мосийчука
13:44 Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore
13:15 Матиос озвучил жестокую статистику по уголовным делам против украинских солдат
12:43 В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии
12:14 Голодовка Олега Сенцова: Медики "уломали" украинца на поддерживающую терапию
11:42 Голосовой помощник Amazon Echo передал разговор своего владельца постороннему