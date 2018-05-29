Политика Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями

2018-05-29 15:13 388

Евросоюз принял решение о внедрении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на президентских выборах на очередной срок диктатора Николаса Мадуро.

Как говорится в заявлении глав МИД стран Евросоюза, венесуэльским чиновникам, вошедшим в санкционный список, будет запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы будут заморожены. Сам список будет обнародован в июне.

"ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами, для принятия дополнительных целенаправленных ограничительных мер", - уточняется в заявлении министров.

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Также сообщается, что Совет ЕС по иностранным делам выдвинул требование провести в Венесуэле новые выборы, соответствующие международным демократическим стандартам. Санкции никак не затронут страдающее от глубокого экономического кризиса население страны.

Ранее верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что выборы президента, которые прошли в Венесуэле, были проведены с серьезными нарушениями и не соответствуют принятым международным стандартам. Санкции в связи с выборами усилили и США. Также представители шести стран G20 заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле.

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