Политика Голодовка Олега Сенцова: Медики "уломали" украинца на поддерживающую терапию

2018-05-29 12:14 607

Приговоренный по фейковым обвинениям в РФ ув большому тюремному сроку краинский режиссер Олег Сенцов после 15 дня голодовки согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ПАСЕ ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕННОГО СЕНЦОВА

По данным ведомства, Сенцов находится под динамическим наблюдением медиков. Режиссер начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие.

"На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, которые наступают вследствие длительного голодания", - сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.

В КОЛОНИИ ДАВЯТ НА СЕНЦОВА, ЧТОБЫ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ГОЛОДОВКИ

Напомним, две недели назад Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме и призывает освободить всех незаконно осужденных украинцев. 

СЕНЦОВ ОБЪЯВИЛ БЕССРОЧНУЮ ГОЛОДОВКУ И ВЫДВИНУЛ ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ

Еще по теме

В ПАСЕ потребовали немедленно освободить незаконно осужденного Олега Сенцова

2018-05-24 10:41 1031

Руководство колонии и прокуроры давят на Сенцова, чтобы отказался от голодовки

2018-05-23 11:42 1130

В Кремле прокомментировали идею обмена Сенцова на Вышинского

2018-05-22 18:00 2164

Надежда Савченко в СИЗО похудела на 20 кг, принимает медицинские препараты

2018-05-21 13:16 1515

Еще новости в разделе "Политика"

Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны

2018-05-29 16:30 99

Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями

2018-05-29 15:13 388

Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore

2018-05-29 13:44 581

В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии

2018-05-29 12:43 602
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны 2018-05-29 16:30 99
Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями 2018-05-29 15:13 388
Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore 2018-05-29 13:44 581
В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии 2018-05-29 12:43 602

Лента

16:30 Штайнмайер о Северном потоке-2: Опасения Киева безосновательны
15:46 Обострение в секторе Газа: По Израилю нанесли самый мощный артудар с 2014 года
15:13 Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями
14:45 В Киеве от агрессивной формы ботулизма погибла женщина
14:16 В Киеве сожгли машину помощника скандального нардепа-радикала Игоря Мосийчука
13:44 Роскомнадзор "наехал" на Apple - требуют удалить Telegram из AppStore
13:15 Матиос озвучил жестокую статистику по уголовным делам против украинских солдат
12:43 В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии
12:14 Голодовка Олега Сенцова: Медики "уломали" украинца на поддерживающую терапию
11:42 Голосовой помощник Amazon Echo передал разговор своего владельца постороннему