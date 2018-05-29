Политика Голодовка Олега Сенцова: Медики "уломали" украинца на поддерживающую терапию

2018-05-29 12:14 607

Приговоренный по фейковым обвинениям в РФ ув большому тюремному сроку краинский режиссер Олег Сенцов после 15 дня голодовки согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ в Ямало-Ненецком автономном округе.

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По данным ведомства, Сенцов находится под динамическим наблюдением медиков. Режиссер начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие.

"На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, которые наступают вследствие длительного голодания", - сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.

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Напомним, две недели назад Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме и призывает освободить всех незаконно осужденных украинцев.

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