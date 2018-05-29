Политика В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии

2018-05-29 12:43 602

Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на быстрое разрешение спора между Украиной и Венгрией. Об этом он сообщил на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве.

По его словам, Альянс поддерживает постоянный контакт с украинскими должностными лицами.

"Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Порошенко, с министром иностранных дел Климкиным и другими украинскими чиновниками", - сказал он.

Также Столтенберг подтвердил, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной по спору относительно украинского закона о языках, из-за которого, по сообщениям СМИ, Венгрия настаивает на пересмотре программ НАТО в отношении Украины.

"Нам известны разногласия относительно закона о языках. Я говорил об этом с премьер-министром Виктором Орбаном, говорил с Петром Порошенко и мы находимся с ними в тесном контакте. Мы надеемся, что эти разногласия можно будет решить как можно скорее. Мы должны понимать, что нужно учитывать любую законное требование этнических меньшинств изучать собственный язык - язык своего меньшинства, но, одновременно, иметь возможность изучать государственный язык, так как важно владеть и государственным языком. Многие страны находили возможности балансировать эти потребности уважать язык меньшинства, а также изучать государственный язык и, надеюсь, будет возможность решить эту проблему, связанную с языковым законом в Украине", - заявил Столтенберг.

Напомним, Венгрия официально инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. 

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В НАТО потребовали быстрого разрешения "языкового" спора Украины и Венгрии 2018-05-29 12:43 602

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