Украина КАРТА Прогноз погоды: в Украину идет жара, днем термометры поднимутся почти до +30

2018-05-29 11:13 816

Сегодн, 29 мая, синоптики прогнозируют в Украине солнечную и ясную погоду. Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, днем воздух прогреется до +28 градусов, на солнце столбики термометров преодолеют отметку в +30. Однако ночью снова будет достаточно прохладно.

На западе без осадков, днем температура воздуха остановится на уровне от +25 до +28 градусов. На востоке днем +22...+24 градуса. В центральной части страны 25-27 градусов тепла.

На севере сухая и солнечная погода, днем температура воздуха составит +25...+27 градусов. В южном регионе также осадков не предвидится, температура днем - от +26 до +28.

В Киеве сегодня днем будет солнечно, столбики термометров днем поднимутся до +28 градусов. При этом ночью жара отступит, в столице похолодает до +13...+15 градусов.

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