Мир Обострение в секторе Газа: По Израилю нанесли самый мощный артудар с 2014 года

2018-05-29 15:46 327

Населенные пункты на юге Израиля подверглись крупнейшему с 2014 года минометному обстрелу со стороны сектора Газа.

Как сообщает Jerusalem Post, всего по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой "Железный купол".

При этом несколько снарядов упали, по крайней мере, в двух израильских поселениях. Известно о взрыве возле детского сада. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним, в ночь на 27 мая израильская авиация атаковала несколько объектов движения ХАМАС в ответ на нарушение границы группой палестинцев и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре. Позже два палестинца погибли после выстрела израильского танка.