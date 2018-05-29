Курьезы документ В переводчике Google Translate обнаружили хамский вариант перевода

2018-06-01 16:27 498

Пользователи Reddit обратили внимание на оскорбительный перевод фразы "I am a flat earther" ("я сторонник теории плоской Земли") в Google Translate.

Так, при переводе этих слов с английского языка на французский выдается результат "Je suis un fou" (я сумасшедший). При этом при использовании других языков результат будет близким к оригинальному значению слов.

Пользователи Сети полагают, что подобный сбой может быть связан с функцией улучшения перевода, благодаря которой любой пользователей может предложить свой вариант значения тех или иных слов.

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Курьезы

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