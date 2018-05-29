На выходных снова перекроют движение в центре Киева - список улиц, время

В центре Киева 2 июня с 11:00 до 12:30 могут ограничить движение транспорта из-за проведения Всеукраинского шествия в защиту прав детей и семей.
В КГГА подписали соответствующее распоряжение.
Шествие стартует в 11:00 по маршруту:
Софийская площадь – Владимирский проезд – ул. Михайловская – Майдан Независимости – аллея Героев Небесной Сотни – ул. Институтская – ул. Шелковичная – ул. Михаила Грушевского – площадь Конституции.
Возле Верховной Рады завершение события запланировано на 12:30-13:00.
В случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспортных средств по указанному маршруту 2 июня с 11:00 до 12:30.