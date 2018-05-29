Украина В Киеве сожгли машину помощника скандального нардепа-радикала Игоря Мосийчука

2018-05-29 14:16 523

В Киеве сожгли авто помощника нардепа Игоря Мосийчука Станислава Коломийца. Об этом на своей странице в Facebook написал сам нардеп.

Согласно сообщению полиции, происшествие произошло ночью на стоянке на проспекте Григоренко в Дарницком районе.

По предварительным данным, к стоянке ночью подъехал мотоциклист, облил неизвестным веществом машины и поджег их. В результате возгорания огонь полностью уничтожил три припаркованных рядом авто.

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С места события отобраны обгоревшие остатки для проведения экспертизы и окончательного установления причины возгорания.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

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Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания причастных к событию лиц.

В то же время нардеп Мосийчук уверяет, что напротив стоянки, где произошел инцидент, был припаркован экипаж патрульной полиции, и преступление было совершено на их глазах .

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"Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не предприняли никаких действий для задержания преступника", - написал нардеп.