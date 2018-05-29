Украина В Украине могут резко подешеветь иномарки: что изменится

2018-05-29 17:00 1018

 

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей. Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба парламента. Предусматривается, что снижение акцизного налога в свою очередь приведет к снижению суммы НДС, поскольку база его начисления учитывает также сумму начисленного акциза.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми снижаются ставки акцизного налога на эксплуатируемые транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с кривошипно-шатунным механизмом с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2200 куб. см и на транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем).

Определенные законопроектом условия предлагается распространить на уже ввезенные из стран ЕС автомобили, при условии осуществления их первой регистрации в течение 3 месяцев с момента вступления в силу закона.

 На сегодняшний день лишь по официальной статистике таких автомобилей в Украине - около 2 млн. При условии официального растаможивания эксплуатируемого автомобиля с ЕС его конечная стоимость в среднем растет более чем в 2 раза.

Отмечается, что отмена ввозной пошлины способна снизить стоимость таких автомобилей незначительно, тогда как главным фактором, влияющим на рост стоимости, являются неадекватные размеры акцизного налога на эксплуатируемые автомобили, которые в десятки раз превышают соответствующие ставки для новых автомобилей с аналогичным рабочим объемом цилиндров двигателя.

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