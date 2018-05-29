Украина Субсидию на содержание дома давать не будут

2018-05-29 21:00 1453

 

Согласно новому закону о ЖКХ, который с 10 июня в Украине вступает в силу, услуги по содержанию домов предоставляться не будут.

Следовательно, они не будут субсидироваться. Останутся лишь компенсации за услуги управления дома, сообщает UBR.

Сейчас субсидии даются как на услуги по содержанию дома и придомовой территории, так и на услуги по управлению домом — тем, кто уже создал ОСМД или определился с иной формой управления многоэтажкой.

По словам начальника управления развития ЖКХ департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Веры Радченко, несмотря на то, что новый закон вот-вот вступит в силу, множество нормативных актов, в том числе тех, которыми предусматривается методика просчета предоставления такой услуги, как управление домом, до сих пор не разработаны. И в срок чиновники явно не успеют.

К тому же, чтобы иметь возможность получать компенсации по субсидиям за услуги по управлению домом, жильцам обязательно нужно создать объединение сособственников дома.

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