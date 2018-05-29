Украина Появились подробности "газовой атаки" в колледже в Белой Церкви

2018-05-29 19:30 858

 

В Белой Церкви (Киевская область) в одном из колледжей распылили газ.

Сообщается, что четверо студентов, жителей общежития местного колледжа, были госпитализированы после того, как надышались перцовым газом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

После прибытия полиции, спасателей и представителей газовой службы стало известно, что газ был распылен во время "разборок". 

"Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, надышались перцовым газом и были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь", - рассказали в полиции.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, кто именно распылил газ - выясняет полиция. Эвакуация жильцов общежития не проводилась. 

Отметим, что Украину всколыхнули инциденты с распылением газа в учебных заведениях.

Так, 8 мая в Черкассах во время школьной линейки произошло массовая потеря сознания учащихся. В городскую больницу с признаками отравления органов верхних дыхательных путей были госпитализированы более 50 учеников и четырех учителей. Пока причины отравления остаются неизвестны.

В этот же день аналогичная ситуация произошла в школе Новомосковска Днепропетровской области.

11 мая инцидент с газом произошел в Павлограде. Почти 700 учеников и учителей пришлось вывести из здания школы, где распылили неизвестное вещество.

21 мая в школе №6 в Николаеве распылили неизвестный газ. Из учебного заведения эвакуировали около 400 учеников. В больницу доставили 36 учеников.

22 мая в школе №3 в Харькове распылили баллончик с неизвестным веществом. За медицинской помощью обратилось 37 учеников.

Однако Министерство образования и науки заявило, что не намерено отменять школьные линейки и выпускные из-за участившихся в последнее время случаев отравления детей неизвестным веществом.

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