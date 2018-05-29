Политика В Киеве признали, что украинские компании помогали строить Крымский мост

2018-05-29 18:30 909

В строительстве Крымского моста помогали украинские компании. Об этом сообщил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью порталу Обозреватель.

По словам чиновника, в Киеве не планируют никаких мер в отношении существования моста.

"Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста", - заявил Бабин.

По его словам, были и западные компании, которые предоставляли "определенные технологии, оборудование, моторы".