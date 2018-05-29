Украина Минздрав: В Украине за год после вакцинации умерло 17 детей

2018-05-29 19:00 863

 

После вакцинации в 2017 году в Украине умерли 17 детей. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита в интервью РБК-Украина.

По его словам, все эти случаи не освещались в СМИ. В этом могли быть заинтересованы производители вакцин, поскольку Украина остается местом для торговых войн между фармацевтическими компаниями.

"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма", - отметил он.

Курпита рассказал подробности о смерти шестимесячной девочки в Тернополе. По его словам, девочке сделали прививку АДКС-вакцины. Но информация региональной группы приводит к выводу, что был фактор внешнего воздействия.

Это значит, что смерть девочки никак не связана с вакцинацией. Во-первых, в Украине используют многодозные вакцины: из одного флакона прививается несколько детей. И ни у кого, кроме этой умершей девочки не было негативных реакций.

Погибший ребенок был десятым. При этом у предыдущих девяти детей не было никаких негативных реакций. А по вакцине от полиомиелита ребенок был шестой. Во-вторых, вскрытие делали судебные медики – это независимая от Минздрава служба, - добавил Курпита

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