Политика У Путина прокомментировали обмен Сенцова на Вышинского

2018-05-29 20:30 928

Президент России Владимир Путин ничего не знает об инициативах обмена Олега Сенцова на Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

По словам Пескова, никто не инициировал вопрос об обмене. По крайней мере, самому пресс-секретарю об этом не известно. Он также ответил на вопрос о том, готов ли Кремль идти на обмен в этой ситуации.

Песков подчеркнул, что у Сенцова "очень серьезное обвинение, и это вердикт суда". Вопрос же по обвинению в госизмене Вышинского совершенно другой, это "абсолютное беспрецедентное давление на журналистов".

Он добавил, что ранее Путин говоря о случае Сенцова, призвал не забывать Вышинского. При этом он не ответил на вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене одного заключенного на другого.

Сам Сенцов недавно написал письмо свеой сестре Наталии Каплан. Он писал, что у него в тюрьме крошатся зубы и выпадают волосы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанных украинцев журналиста Романа Сущенко и режисссера Олега Сенцова отпустят при условии, что Киев откажется от любых враждебных действий против России.