Политика Россия запретит жителям ОРДЛО въезд на свою территорию из-за чемпионата мира по футболу – Минобороны Украины

2018-05-29 21:30 922

 

По информации Главного управления разведки, запрет на въезд в РФ введут из-за сложной криминогенной ситуацией на оккупированных территориях.

С 1 июня Москва запретит населению временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей въезд на территорию Ростовской области РФ. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Главного управления разведки, запрет связан со сложной криминогенной ситуацией на оккупированных территориях и угрозой распространения преступности на территорию России.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию.

30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил.

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