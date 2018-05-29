Политика В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко

2018-05-29 22:03 611

 

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Об этом  сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.

Журналист Айдер Муджабаев рассказал, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома.

"Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - сказал Муджабаев.

По его словам, всего было три выстрела в спину.

21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находился в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа 2017 по май 2018 года в Киеве. С октября 2017 по май 2018 года вёл программу «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.

 

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