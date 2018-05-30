Политика видео Последний эфир Бабченко на крымскотатарском телеканале ATR

2018-05-29 23:15 627

В Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко, который умер в карете скорой помощи. В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что покинул Россию в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес. С августа 2017 года он жил в Киеве.

Примечательно, что в своей последней публикации на странице в Facebook Бабченко написал о том, что ровно 4 года назад он не влез в вертолет, который впоследствии сбили. "Второй день рождения, получается", - написал про сегодняшний день Аркадий. По фатальному совпадению, этот день в итоге стал последним в жизни журналиста.

В марте 2012 года против Бабченко было возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к массовым беспорядкам) в связи с публикацией поста о возможной тактике митингующих «за честные выборы». Издатель журнала «Искусство войны».

В декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко о катастрофе Ту-154 над Чёрным морем. Журналист выразил мнение, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления. После этого его подвергли критике депутат Госдумы Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич, призывавшие возбудить против него уголовное дело и даже лишить гражданства.

21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находился в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа 2017 по май 2018 года в Киеве. С октября 2017 по май 2018 года вёл программу «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR.