Политика Убийство Бабченко: в полиции назвали первую версию

2018-05-29 23:30 661

В журналиста выстрелили когда он выходил из квартиры за хлебом, сообщил Антон Геращенко. Правоохранители на данный момент проверяют прилегающую территорию и место преступления.

Профессиональная деятельность является первой версией в деле убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом вечером во вторник, 29 мая, заявил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире 112 Украина.

"Первая версия очевидная - это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии," - заявил Крищенко.

Он также сообщил, что жена погибшего пока что не может предоставить показания, поскольку находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают медики и психологи.

"Пока что я все вам сказал", - резюмировал Крищенко.

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко застрелили "на пороге квартиры, где он жил".

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал он в Facebook.

Напомним, сегодня, 29 мая, вечером стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, который в последнее время жил и работал в Украине.

Аркадий Бабченко - российский журналист, военный корреспондент и писатель. Был корреспондентом Новой газеты, военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Известен своими оппозиционными взглядами.

В 2017 году из-за угроз в свой адрес вместе с семьей покинул Россию. Жил в Чехии, Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы Prime: Бабченко на телеканале ATR.