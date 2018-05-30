Политика Климкин в ООН: Москва всегда рассматривала Бабченко в качестве врага

2018-05-29 23:45 628

Российский журналист Аркадий Бабченко был хорошо известным противником российского режима, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Российский журналист Аркадий Бабченко, находясь в Украине, продолжал бороться за установление демократии в России, поэтому Москва рассматривала его как врага. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН 29 мая заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы только что получили трагические новости из Киева: Аркадий Бабченко, российский журналист и хорошо известный противник российского режима, был убит вблизи своей квартиры в Киеве. До прибытия на Украину его заставили покинуть Россию. После нападок и угроз в его адрес и в адрес его семьи он уехал в Прагу, а потом – в Киев. Он продолжал бороться за демократическую Россию, находясь в Украине. И конечно, Москва всегда рассматривала его в качестве врага. Наша полиция уже начала расследование. Слишком рано говорить, кто за этим стоит, но понимание аналогичных случаев заставляет нас подумать, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации ситуации в Украине, в частности, совершает теракты, ведет подрывную деятельность и политические убийства", – сказал Климкин.

29 мая на работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко совершили покушение в подъезде его дома. Журналист умер в машине "скорой".

Глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что полиция рассматривает профессиональную деятельность Бабченко в качестве основной версии убийства.