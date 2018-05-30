Появился первый фоторобот подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Его обнародовал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
"На настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия," - сообщил он.
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Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Член коллегии МВД Украины нардеп Антон Геращенко также сообщил, что будет расследоваться причастность к убийству российских спецслужб.
УБИЙСТВО БАБЧЕНКО: В ПОЛИЦИИ НАЗВАЛИ ПЕРВУЮ ВЕРСИЮ