Украина фото Фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

2018-05-30 08:11 648

Появился первый фоторобот подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Его обнародовал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"На настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия," - сообщил он.

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Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Член коллегии МВД Украины нардеп Антон Геращенко также сообщил, что будет расследоваться причастность к убийству российских спецслужб.

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