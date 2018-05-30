Украина СМИ Накануне убийства Бабченко полиция искала видео с камер наблюдения в его доме

2018-05-30 09:12 555

Полиция искала видео с камер наблюдения в доме российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко накануне его убийства, вечером 29 мая.

"В 5 утра в доме Бабченко по улице Никольско-Слободской полиция искала видео с камер наблюдения", - сообщает "Громадське"со ссылкой на источники.

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Напомним, вчера в Киеве убили известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко. Его застрелили на пороге собственной квартиры.

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Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью.

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