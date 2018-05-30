Премьер Гройсман ясно дал понять, что знает за что застрелили журналиста Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко должны быть наказаны.
"Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду про российскую агрессию. Убийцы должны быть наказаны!", - написал Гройсман в Facebook.
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Премьер также вспомнил о последнем посте Бабченко, в котором тот написал про свой второй день рождения.
ФОТОРОБОТ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖУРНАЛИСТА АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Напомним, вчера в Киеве убили известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко. Его застрелили на пороге собственной квартиры.
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