Украина Премьер Гройсман ясно дал понять, что знает за что застрелили журналиста Бабченко

2018-05-30 12:43 682

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко должны быть наказаны.

"Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду про российскую агрессию. Убийцы должны быть наказаны!", - написал Гройсман в Facebook.

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Премьер также вспомнил о последнем посте Бабченко, в котором тот написал про свой второй день рождения.

ФОТОРОБОТ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖУРНАЛИСТА АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Напомним, вчера в Киеве убили известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко. Его застрелили на пороге собственной квартиры.

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