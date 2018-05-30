Мир фото В Польше разбилась легковушка, на которой ехали десять украинских студентов

2018-05-30 10:41 342

В Варшаве на кольцевой развязке попали в ДТП десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла. Как сообщает TVN Fakts, пьяный водитель около 3.00 не справился с управлением Mercedes и снес электроопору, перекрыв движение автомобилей и трамваев.

Все граждане Украины в возрасте от двадцати лет учились в высших учебных заведениях Варшавы.

Два человека сидели в переднем кресле возле водителя, пятеро на задних сидениях и двое ехали в багажнике. Для эвакуации последних пожарные использовали спецтехнику.

  Никто из украинцев не получил серьезных увечий, несмотря на сильный удар, из-за того, что сидели очень близко друг к другу.

Водитель по приезду полиции заявил, что не управлял автомобилем и отказывался проходить тест на содержание в организме алкоголя. Ему грозит срок до 10 лет и лишение водительских прав.

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