Политика КАРТА Саакашвили снова попытается силой прорваться в Украину 3 июня

2018-05-30 09:40 468

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прозрачно намекнул, что все еще не теряет надежды вернуться в Украину и в украинскую большую политику.

Вчера Саакашвили устроил пресс-конференцию в Гааге. Там, он вместе со своим адвокатом Джефри Робертсоном много говорил о несправедливости лишения его украинского паспорта, политической коррупции в высших эшелонах власти.

Михо также заявил, что сейчас не просто праздно пописает вкуснейший кофе в Европе, а готовится добиваться своего в европейских судах, грозится выпросить в ЕС персональные санкции против президента Порошенко, генпрокурора Луценко, главы МВД Авакова, депутатов Верховной Рады, министров Кабмина Гройсмана и т.п.

По его мнению, в Украине многие его люто ненавидят из-за того, что именно он представляет угрозу олигархам.

СААКАШВИЛИ ПОСТАВИЛ КРЕСТ НА КАРЬЕРЕ УКРАИНСКОГО ПОЛИТИКА - ВЕРНЕТСЯ В ГРУЗИЮ

При этом, журналисты заметили на руке Саакашвили браслет Шамбалы, который подростки надевают перед экзаменами и сессиями на удачу.

Эксперты говорят, что удача экс-президенту Грузии действительно понадобится. Вероятно, в ближайшее время он снова попытается прорваться в Украину. На 3 июня запланирована презентация его политической программы с пафосным, почти советским названием «Страна в смартфоне: Как Украине опередить весь мир».

Так вот пройдет она не в Брюсселе, Гааге или Варшаве, а почему-то в скромном приграничном польском Перемышле. Не исключено, что эта локация была выбрана с одной целью – стать отправной точкой для нового прорыва. От Перемышля до Украинской границы совсем недалеко. А опыт пересечения госграницы под прикрытием политиков и парней крепкого телосложения у Саакашвили уже есть.