Политика Повысил тарифы и стал безработным - Порошенко уволил главу НКРЭ Дмитрия Вовка

2018-05-30 10:13 448

Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 

"Освободить Вовка Дмитрия Владимировича с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении на сайте Администрации президента.

Напомним, что ранее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники сообщило, что Дмитрий Вовк, которого не допустили к конкурсу на должность члена НКРЭКУ, отказался от планов продолжить работу в Нацкомиссии. Его полномочия истекли 26 мая.

СПРАВКА

Дмитрий Вовк (1989 г.р.) киевлянин. С 2009 по 2013 год он работал помощником вице-президента по корпоративным финансам в компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), которая принадлежит экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. В этой компании также раньше работал министр энергетики и бывший глава НКРЭКУ Владимир Демчишин.

С марта 2013 по декабрь 2014 года - национальный менеджер Кондитерской корпорации Roshen Петра Порошенко в Москве.

С 30 декабря 2014 года без опыта работы в энергетическом секторе был назначен на должность временно исполняющего обязанности Главы НКРЭКУ указом президента № 969/2014.

В июне 2015 года - Председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

 

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