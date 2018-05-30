Политика Венгрия впервые пошла на уступки в языковом споре с Украиной

2018-05-30 14:45 473

Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу для решения языкового вопроса закарпатских венгров.

"Венгрия намерена создать межправительственную рабочую группу, которая будет следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно Украины. Нарушая права венгерского национального меньшинства, Украина привела к ситуации, которая является плохой для всех", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, Венгрия не заинтересована в споре и хочет окончательно найти решение сложившейся ситуации.

Сиярто отметил, что рабочая группа должна включить в себя руководителей министерств иностранных дел и образования, а также представителей венгерского меньшинства в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой в Нью-Йорке заявил, что Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании. Позже в июне встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины.