Украина Цитаты из последних постов Бабченко о России, Украине, войне и убийствах

2018-05-30 13:44 587

Вчера вечером в украинской столице подлым выстрелом в спину был убит журналист Аркадий Бабченко. Покинувший Россию из-за постоянных угроз расправы, он прожил в Киеве менее года. Но за это время многое успел сделать и сказать.

- Вы говорите, что эти выборы нелегитимны, потому что не допущен Навальный. А если бы был допущен - всё, вы бы согласились с их легитимизацией? Нет у вас никакого ни Ганди, ни Манделы. Это не Украина не Россия. Это России еще до Украины, как ползком до Пекина.

- Попытка строить из себя СМИ там, где СМИ не может быть в принципе, сегодня выглядит просто невероятно смешно. "Срочная новость! Путин официально стал Президентом!"... Мне кажется, самы м популярным СМИ в нынешней России может стать по-настоящему честное СМИ, которое напишет одну единственную фразу: "В Мордоре сегодня ничерта не изменилось.

ГРОЙСМАН ЯСНО ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО ЗНАЕТ ЗА ЧТО ЗАСТРЕЛИЛИ ЖУРНАЛИСТА БАБЧЕНКО

- А знаете, что реально вызывает недоумение и вот прям раздражает до чесотки? Жители воюющей страны, обличающие израильскую военщину за события в Газе. Вот, казалось бы, у тебя пятый год под боком ровно такой же Хамас с ровно таким же скрепным духовным миром, вроде, все уже должно быть понятно. Неа. Ни хрена.

- Олег Сенцов голодает не за себя, а за освобождение всех заключенных, не забывайте об этом ;Страшно. Сегодня девятый день голодовки.

ФОТОРОБОТ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖУРНАЛИСТА АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

- В Сверхдержавии в бараках мужик провалился в придомовой сортир на улице. Чувак с пивом зашел отлить, смотрит, в выгребной яме мужик мычит. Ну, подумаешь, в сортире кто-то тонет, эка невидаль. Отлил, развернулся, и дальше пошел бухать. Мужик утонул ; Там реально вот так.

- Как же у них в заднице-то болит от самого факта, что человек может свободно трудиться, свободно зарабатывать и свободно распоряжаться своими деньгами. Они же только из кормушки хлебать умеют. Самостоятельно-то никто из них ни на что не способен.

- До тех пор, пока вы не выйдете с фотографиями десяти тысяч убитых вашей страной украинцев, все эти ваши "Бессмертные полки" - говно лицемерное.

ВИДЕО: ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР БАБЧЕНКО НА КРЫМСКОТАТАРСКОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ ATR

Вчера утром Бабченко написал свой последний пост:

- Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается.