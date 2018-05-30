Украина Убийство журналиста Бабченко: У посольства России в Киеве собираются люди

2018-05-30 12:15 775

В Киеве под посольством России началась акция памяти журналиста Аркадия Бабченко, который был убит вчера вечером выстрелами в спину.

Перед посольством находятся в основном журналисты.

Люди несут к посольству РФ фотографии Аркадия Бабченко и оклеивают ими вход в дипломатическое учреждение.

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Ранее журналистка Кристина Бондаренко в Facebook призвала собираться и приносить цветы к телеканалу ATR, где работал ведущим Бабченко.

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Также сегодня в 19:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится акция памяти убитого журналиста.

Напомним, вчера в Киеве на пороге собственной квартиры цинично выстрелами в спину убили известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко.

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