Убийство журналиста Бабченко: У посольства России в Киеве собираются люди

В Киеве под посольством России началась акция памяти журналиста Аркадия Бабченко, который был убит вчера вечером выстрелами в спину.
Перед посольством находятся в основном журналисты.
Люди несут к посольству РФ фотографии Аркадия Бабченко и оклеивают ими вход в дипломатическое учреждение.
ШВЕЦИЯ И ЛИТВА ОФИЦИАЛЬНО ПОТРЕБОВАЛИ НАЙТИ УБИЙЦ АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Ранее журналистка Кристина Бондаренко в Facebook призвала собираться и приносить цветы к телеканалу ATR, где работал ведущим Бабченко.
ВИДЕО: ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР БАБЧЕНКО НА КРЫМСКОТАТАРСКОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ ATR
Также сегодня в 19:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится акция памяти убитого журналиста.
Напомним, вчера в Киеве на пороге собственной квартиры цинично выстрелами в спину убили известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко.
ФОТОРОБОТ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖУРНАЛИСТА АРКАДИЯ БАБЧЕНКО