Экономика Нафтогаз начал процесс взыскания 2,6 миллиарда долларов с российского Газпрома

2018-05-30 13:16 623

Нафтогаз начал процесс взыскания с российского Газпрома долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в Кабмине Гройсмана, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

"Газпром наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", – отметил собеседник.

Источник в отрасли сообщил, что арбитражный процесс между Газпромом и Нафтогазом по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов Северный поток и Северный поток 2. Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Напомним, 28 февраля Нафтогаз выиграл у Газпрома суд в Стокгольмском арбитраже. На следующий день Газпром вернул Нафтогазу предоплату за март и заявил, что поставлять газ в этом месяце не будет. Позже российский газовый монополист заявил, что разрывает все контракты с Украиной, включая и транзитный.