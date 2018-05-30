Мир Акции "Северных потоков" заморозили после решения Стокгольмского суда в пользу Нафтогаза

2018-05-30 15:46 370

Акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" заморозили после решения Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с российским "Газпромом".

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, официального подтверждения информации об аресте акций проектных компаний пока нет. В пресс-службе "Газпрома" пока сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса.

НАФТОГАЗ НАЧАЛ ПРОЦЕСС ВЗЫСКАНИЯ 2,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ С ГАЗПРОМА

Напомним, сегодня стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" (РФ) долга в 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Ранее Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начислять проценты - 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта.

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