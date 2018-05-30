Детали фото 31 мая и 1 июня в Национальной оперетте - знаковый бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше»

2018-05-30 13:20 700

Первые показы премьеры уже с успехом отгремели 25 и 26 мая. Но у киевлян и гостей столицы, которые еще не успели побывать на премьере, есть прекрасная возможность насладиться грандиозной постановкой еще в этом театральном сезоне - 31 мая и 1 июня.

Напомним, долгожданная постановка всемирно известного мюзикла «Скрипач на крыше» осуществилась по договоренности с MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. Либретто Джозефа Стайна и Шелдона Харника. Оригинальную режиссуру и постановку Джерома Роббинса воспроизвел на сцене Национальной оперетты Украины генеральный директор – художественный руководитель театра, н. а. Украины Богдан Струтинский.

Почему именно «Скрипач на крыше»? На этот вопрос довольно часто приходилось отвечать художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчества которого стал образ скрипача, слишком яркого и необычного, чтобы существовать в реальности. Тем не менее, художник неизменно повторял, что Скрипач на крыше - это реальность! Скрипач, мол, забрался на крышу, чтобы его не беспокоили ... Авторы мюзикла о Тевье Тевеле - композитор Джереми Бок, либреттисты Джозеф Стайн и Шелдон Харник - воплотили шагаловский образ скрипача в музыкальной истории по рассказам Шолом-Алейхема «Тевье-молочник».

Мюзикл начинается композицией «Традиция» и именно эта тема традиции - согласно замыслу авторов - стала концепцией всего произведения. Традиции жизни, их сохранение, следование им жителями еврейского городка Анатевка, что под Киевом, всколыхнули чувства людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Мюзикл «Скрипач на крыше», который впервые был поставлен на Бродвее в 1964 году, успел покорить с момента своего создания сердца миллионов!

Главный герой Тевье - отец пятерых дочерей - рассуждает о смыслах жизни и любит поговорить с Богом. Он является ревнителем традиций, тщательно оберегает семейный очаг от невзгод, мечтает о счастье и достатке. Тевье уверен, что стоит выгодно отдать дочерей замуж, как те устроятся в жизни благополучно. По сюжету сваха Ента уже и женихов дочерям Тевель подыскала. Но вместо того, чтобы пожениться с богатым вдовцом Лайзером, старшая дочь Цейтл выходит замуж за бедного портного Мотла. Тевье, растроганный чувствами дочери, благословляет молодоженов и уговаривает согласиться на их брак жену Голду. Что же? «Деньги - они круглые. Сегодня там, а завтра уже здесь, чтобы быть живым здоровым. А главное - это надежда», - философствует Тевье.

Вторая дочь Годл влюбляется в бедного студента Перчика и уезжает с ним в революционный Киев. Третья окончательно разбивает сердце отца: Хава венчается с Федей в православном храме, изменяя религиозным верованиям семьи и Тевье отказывается от нее. Между тем семью ждут непростые испытания. По царскому указу все евреи должны выехать из губернии. Собирая нехитрый скарб, Тевье примиряется с судьбой и благословляет на прощание непокорную Хаву. Цейтл и Мотл собираются в Америку, Годл следует за Перчиком в ссылку в Сибирь, а Хава собирается с Федей в Краков - дороги родных расходятся по миру...

В традиционной культуре музыкант-скрипач сопровождает все этапы жизни еврейской семьи. Он стал символом жизненного уклада, знаковым образом сочетания устойчивости и свободы. Мюзикл «Скрипач на крыше» Национальной оперетты Украины - попытка современного отображения сложного сочетания разногласий жизни. Философская и лирическая постановка, где в сценической реальности актерского бытия играют музыка, цвет и безграничные чувства.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик – н. а. Украины Богдан Струтинский

Сценография – з. д. и. Александр Белозуб

Балетмейстер-постановщик – з. а. Украины Вадим Прокопенко

Дирижер-постановщик – з. д. и. Игорь Ярошенко

Когда: 31 мая и 1 июня. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3 - ст. метро «Олимпийская»)

Билеты можно заказатьпо тел.: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34;

купить в кассе Театра или здесь

Фото: Анатолий Федорцив

Подготовлено по материалам пресс-центра НАТО.