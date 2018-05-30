Политика СБУ анонсировала проведение брифинга по убийству журналиста Бабченко

2018-05-30 16:30 634

 

Глава СБУ проведет брифинг по расследованию убийства Бабченко. Мероприятие начнется в 17:00.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак проведет сегодня брифинг относительно расследования убийства в Киеве журналиста телеканала ATR, гражданина России Аркадия Бабченко.

Как сообщает пресс-центр СБУ, «сегодня, 30 мая, в 17.00 в пресс-центре СБУ (ул. Владимирская, 35) состоится брифинг председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака по делу Бабченко».

Как сообщалось ранее, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге квартиры в доме, где он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

 

 

 

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