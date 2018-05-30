Украина Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек

2018-05-30 16:15 667

 

Причастными к убийству журналиста Аркадия Бабченко могут быть несколько человек. Об этом в ходе брифинга в Одессе заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

"Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку. Но, как говорится к одному преступлению – тут одним человеком не отделаешься… Согласно законодательству, наши следователи сейчас стоят в суде, нам должны разрешить проводить экспертизу", - заявил Князев.

Как сообщала "Страна", в Киеве 29 мая убили известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко. Его застрелили на пороге собственной квартиры.

Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью.

Как сообщил Антон Геращенко, полиция будет рассматривать версию о причастности российских спецслужб к убийству.

Еще по теме

ОНЛАЙН Брифинг СБУ по делу убийства Аркадия Бабченко: видео трансляция

2018-05-30 17:00 1266

СБУ анонсировала проведение брифинга по убийству журналиста Бабченко

2018-05-30 16:30 631

Цитаты из последних постов Бабченко о России, Украине, войне и убийствах

2018-05-30 13:44 792

Премьер Гройсман ясно дал понять, что знает за что застрелили журналиста Бабченко

2018-05-30 12:43 806

Еще новости в разделе "Украина"

Появилось видео Бабченко, которого встретили на брифинге СБУ аплодисментами

2018-05-30 18:24 520

Бабченко извинился за беспокойство, которое причинил близким

2018-05-30 17:42 580

Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек

2018-05-30 16:15 667

"Укрзализныця" сегодня повысила тарифы - на сколько подорожали билеты на поезда

2018-05-30 15:14 720
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Появилось видео Бабченко, которого встретили на брифинге СБУ аплодисментами 2018-05-30 18:24 520
Бабченко извинился за беспокойство, которое причинил близким 2018-05-30 17:42 580
Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек 2018-05-30 16:15 667
"Укрзализныця" сегодня повысила тарифы - на сколько подорожали билеты на поезда 2018-05-30 15:14 720

Лента

18:24 Появилось видео Бабченко, которого встретили на брифинге СБУ аплодисментами
17:57 СБУ задержала организатора покушения на Бабченко
17:47 Бабченко: Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов
17:42 Бабченко извинился за беспокойство, которое причинил близким
ВАЖНО! 17:29 Аркадий Бабченко – жив, его смерть инсценировали
ОНЛАЙН 17:00 Брифинг СБУ по делу убийства Аркадия Бабченко: видео трансляция
16:30 СБУ анонсировала проведение брифинга по убийству журналиста Бабченко
16:15 Князев заявил, что убийство Бабченко готовили несколько человек
16:00 Убийство Аркадия Бабченко: журналиста застрелили из пистолета Макарова - СМИ
15:46 Акции "Северных потоков" заморозили после решения Стокгольмского суда в пользу Нафтогаза