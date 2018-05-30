Политика ОНЛАЙН Брифинг СБУ по делу убийства Аркадия Бабченко: видео трансляция

2018-05-30 17:00 1269

 

Служба безопасности Украины располагает данными, согласно которым убийство журналиста Аркадия Бабченко совершено по заказу спецслужб Российской Федерации, заявил глава ведомства Василий Грицак.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабаченко заказали именно российские спецслужбы", - заявил глава СБУ на брифинге в среду в Киеве.

Исполнителем стал бывший АТОшник, который ранее был завербован российскими спецслужбами

Напомним, вчера в Киеве убили известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко. Его застрелили на пороге собственной квартиры.

Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью.

Как сообщил Антон Геращенко, полиция будет рассматривать версию о причастности российских спецслужб к убийству.

В России также отреагировали на убийство Бабченко: Следком РФ открыл уголовное дело, министерство иностранных дел РФ потребовало от Украины провести оперативное расследование убийства журналиста; позже постпред РФ в ООН Василий Небензя усомнился в украинском правосудии.

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