Политика ВАЖНО! Аркадий Бабченко – жив, его смерть инсценировали

2018-05-30 17:29 858

 

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе брифинга сообщил, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не погиб во вторник, 30 мая.

Он пояснил, что это была спецоперация правоохранителей.

 "Операция с участием Бабченко СБУ проводила с соблюдением максимальных средств конспирации", - пояснил Грицак.

После этого в помещение, где проводился брифинг, зашел Бабченко.

"Ко мне пришли месяц назад люди сказали, что "есть на тебя заказ". Стоимость 40 тысяч долларов, показали документы мои, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Добыть информацию эту могли только спецслужбы (РФ, - ред.). Я пока еще живой. Не дождутся", - заявил журналист.

В СБУ также заявили о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что журналист Аркадий Бабченко жив. По его словам, история с убийством журналиста, о котором сообщили 29 мая, - это блестящая спецоперация, проведенная украинскими правоохранителями. В результате были задержаны киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства.

“Для того чтоб лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей росийских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ. О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченный круг лиц. Это было сделано в интересах предотвратить малейшую возможность утечки информации”, - написал Геращенко.

“Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью. Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной Полиции о гибели Аркадия”, - написал он.

“Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было. Для того чтоб проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием”, - отметил Геращенко.

“Желаю Аркадию Бабченко здоровья и долгих лет жизни. Но при этом, и Аркадий и все мы, должны помнить трагическую историю Амины Окуевой, убийство которой мы не смогли предупредить”, - заключил он.

Сам Аркадий Бабченко появился на брифинге главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко.

"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без варинатов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей”, - сказал Аркадий Бабченко.

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